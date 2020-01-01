رئيس حماية المستهلك عن "مايغلاش عليك": السيسي يفكر في رفاهية المصريين

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة "ما يغلاش عليك" مبادرة عبقرية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفكر في رفاهية المصريين، حيث تبحث الدولة عن رضا المواطنين.





وأشار "فرج"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المصانع تقدم 10% خصم على المنتجات، فضلا على أن أصحاب البطاقات التموينية يملكون قيمة 200 جنيه لكل فرد على البطاقة وبحد أقصى 1000 جنيه للأسرة.



