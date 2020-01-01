البابا تواضروس يهنئ الامام الأكبر بعيد الأضحى المبارك

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فضيلة الشيخ الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.





وجاء نص برقية قداسة البابا تواضروس الثاني في تهنئته الامام الاكبر





فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب،





يسعدني بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز في نشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في كافة ربوع البلاد دمتم محروسين بعناية الله وحفظه.





كما بعث قداسته، برقية هنأ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.





وجاء نص البرقية كالتالي:





بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق آمال وطموحات المصريين.

دمتم محروسين بعناية الله وحفظه، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.





كما بعث قداسته برقية هنأ فيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء فيها:





بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمنحكم موفور الصحة وأن يوفق جهودكم المخلصة في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في كل المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.





يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، التقى، أمس عبر خاصية الـvideo conference من خلال تطبيق zoom، الآباء كهنة بلاد الخليج بمشاركة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على خدمة بلاد الخليج.









واستهل قداسة البابا الاجتماع بكلمة روحية بعنوان "الاتضاع" ثم اطمأن قداسته على الأحوال الصحية والرعوية لكهنة وشعب الكنائس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان ومدى مراعاة الالتزامات الصحية بهذه الكنائس.





في سياق منفصل، قال البابا تواضروس: أي رسالة فيها ظهورات هي رسالة طمأنينة، ولكن لا توجد امتداد لهذه الظهورات، فعلى سبيل المثال ظهور السيدة العذراء في الزيتون، استمرت لمدة 40 يوما، والكنيسة شكلت لجنة لدارستها والاستماع وفى النهاية كتب تقرير وأكدت الظهور، وأما ما حدث مؤخرا لا ينطبق عليه ذلك، مشيرا إلى استماعه للأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، حول الواقعة.









كما أكد البابا تواضروس في لقاء خاص عبر قناة "إكتسرا نيوز" أنه لم يصاب لفيروس كورونا وقال "فيروس كورونا غير أنه مرض ولكنه عمل نوع من الهوس لدى الناس،لو حد كح يقولوا عليه عنده كورونا، نشكر ربنا أنا من طبعتي باخد أدوار برد كتير لأني أجريت عملية (لوز) وأنا طفل، وهذا أثر على الحلق فيتأثر بأى تغير فى درجة الحرارة".





وأضاف البابا: "طلعت شائعات بأني مصاب لو قعدت يومين بدون ظهور"، انتشار الوباء بهذه الصورة الفجائية والواسعة في العالم كله ما يقرب من 15 مليون مصاب فهذا جديد على الناس، فاعتبر أن الله بمحبته يحاول إيقاظ الإنسان كجرس إنذار، لأن الإنسان بدأ يتعاظم فى عين نفسه بسبب التكنولوجيا فربنا بيقوله خد بالك".









وأشاد البابا إلى تعامل الدولة مع فيروس كورونا قائلا: "تعامل الدولة كان بشكل كامل، لا تكاسل وهذا نابع من القيادة السياسية، حتى الحكومة ووزارة الصحة والإجراءات التي تم أخذها مثل الحظر وإغلاق أماكن التجمعات، الدولة تعاملت باستعداد كامل للفيروس، إضافة للإمكانيات الصحية التي قدمتها الدولة.





وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا رسميا، حذرت فيه من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات لتوريطهن.





وقال البيان: يحذر دير القديسة دميانة بالبراري من أشخاص مجهولين يقومون بالاتصال تليفونيًا بالفتيات القبطيات منهم امرأة تدعي أنها راهبة بالدير وأن إسمها "الراهبة أغابي" وبصحبتها شخص آخر تقدمه على أنه الراهب ميخائيل أب اعتراف راهبات الدير، ويحاولان أثناء المكالمة التعرف على الفتاة واستدراجها للتكلم عن أمورها الشخصية.







