تفاصيل جولة وكيل طب بيطري الدقهلية للتأكد من جاهزية المجازر لاستقبال الأضاحى

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شن الدكتور عبد المنعم المنجي، وكيل وزارة الطب البيطري في محافظة الدقهلية، جولة للتأكد من جاهزية المجازر لاستقبال الاضاحى بعيد الأضحى المبارك.



تأتي الجولة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف المتابعة الفعلية للمجازر والوقوف على مدي جاهزيتها لاستقبال تزايد أعداد الأضاحي.



وتم المرور على مجزر المنصورة الجديد بميت الكرما فى حضور عدد من مسئولى الجمعيات الخيرية والتي من شأنها سوف تقوم بذبح عدد كبير من الاضاحى ومعاينة الموقع المؤقت للذبح والطاقة الاستيعابية لاقصى عدد ممكن.



واستقر الأمر إلى قيام كلا من جمعيتي رسالة والأورمان بالذبح فى جزء من عنابر المجزر المؤقت خلال ايّام العيد بالاضافة الي قيام جمعية مؤسسة مصر الخير بالذبح فى مجازر بلقاس ودكرنس وتمى الأمديد.



وفى ذات السياق قام المنجى بزيارة مجزر بلقاس للتنبيه برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الاضاحى

تم التشديد علي تعليق لافتات توعية للالتزام باجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتوفير مواتير رش عند مدخل كل مجزر.



وأعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات بالأسواق لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتأكد من توافر مختلف السلع الغذائية والمنتجات اللازمة.



وأكد محافظ الدقهلية أنه تم صرف كافة المقررات التموينية لحصة شهر يوليو وأنه تم توفير جميع حصص الدقيق للمخابز بواقع 6 حصص خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه يوجد 255 منفذ لبيع اللحوم والخضراوات والفاكهة بالمراكز والمدن وانه أطلق مبادرة لتخفيضات على أسعار اللحوم خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 31 يوليو للبيع بسعر 60 جنيه.



وأضاف محافظ الدقهلية أن كافة المنتجات البترولية متوفرة بارصدة كافية وبالكميات اللازمة لاحتياجات السوق وتوفير البوتاجاز بالمستودعات ومحطات التعبئة.



ومن جانبه، أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين على تفعيل غرفة العمليات بكافة الأماكن بالتنسيق مع الجهات المعنية وتشمل الطب البيطري ومباحث التموين والصحة والتفتيش الصيدلي.



وقال محافظ الدقهلية إنه تم إيداع إحدى السيدات، بدار الرعاية الاجتماعية، بمدينة نبروه؛ وذلك بعد إجراء كافة الفحوص الطبية اللازمة لها والاطمئنان على سلامتها الصحية.



وكان محافظ الدقهلية، قد وجه للدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن، بتشكيل فريق عمل مكون من إدارة شئون المرأة وإدارة الأسرة والطفولة وإدارة الدفاع وفريق التدخل السريع، للتواصل مع اهل الحالة وذلك بعد التعرف على حالة السيدة عبر وسائل الإعلام، وعلى الفور تم التوجه إليها فى مقر إقامتها بقرية ميت العامل ونقلها إلى دار الرعاية الاجتماعية بنبروه.