الصين تفرض قيودا على سفر الأشخاص الوافدين من مدينة أورومتشي

فرضت السلطات، اليوم الخميس، قيودًا على سفر الأشخاص الوافدين من مدينة أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانج بغرب الصين، سعيًا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد هناك.

فرضت السلطات، اليوم الخميس، قيودًا على سفر الأشخاص الوافدين من مدينة أورومتشي، عاصمة منطقة شينجيانج بغرب الصين، سعيًا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد هناك.