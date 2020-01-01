بعد العروض الثلاثة..الأهلي يحسم مصير محمد محمود

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:46 م
بوابة الفجر
غدير أحمد

رفض الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، فكرة رحيل لاعب خط الوسط محمد محمود لأي ناد أخر، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتقدمت 3 أندية بعروض للحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة، ولكن أكدت اللجنة أن محمد محمود سيكون البديل الأول لمحمد مجدي أفشة، خاصة أن السويسري يرفض استمرار صالح جمعة.

وانتهى محمد محمود من برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض له في شهر أكتوبر الماضي، وأصبح جاهزا للعودة إلى المباريات بشكل نهائي.

يذكر أن محمد محمود قد شارك فى التدريبات الجماعية مع القلعة الحمراء خلال الأيام الفترة القصيرة الماضية، بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبى.

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