ضبط مصنع حلويات "غير مرخص" وكحول مجهول المصدر ببني سويف (صور)

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميًا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، حيث تم تنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص وكميات من السكر مجهولة المصدر،وضبط 70 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية،و20 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و600 كجم مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و40 لتر كحول مجهول المصدر، بالإضافة إلى 6 محاضر لمحلات جزارة لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.

خروج 1066 مصابًا بكورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الاربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.
ضبط مصنع حلويات "غير مرخص" وكحول مجهول المصدر ببني سويف (صور)
ضبط مصنع حلويات "غير مرخص" وكحول مجهول المصدر ببني سويف (صور)
ضبط مصنع حلويات "غير مرخص" وكحول مجهول المصدر ببني سويف (صور)
ضبط مصنع حلويات "غير مرخص" وكحول مجهول المصدر ببني سويف (صور)
ضبط مصنع حلويات "غير مرخص" وكحول مجهول المصدر ببني سويف (صور)
ضبط مصنع حلويات "غير مرخص" وكحول مجهول المصدر ببني سويف (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا دكتور محمد هاني غنيم جامعة بني سويف بني سويف

أخبار تهمك

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ يوم

الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 13 دقيقة

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ ساعة و 26 دقيقة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

منذ 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق بالبحيرة (صور)

ضبط أدوية "مخدرات" بمخزن صيدلية في بني سويف (صور)

ضبط كمية كبيرة من الأدوية المغشوشة بمحافظ الدقهلية

ضبط 5 متهمين بحوزتهم "جرينوف" وبندقيتين في أسيوط

ضبط 30 طن لحوم و19 ألف كمامة مجهولين المصدر بأحياء القاهرة

ضبط 4 أطنان كلور مجهول المصدر بـ15 مايو

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:34 م

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

11:37 ص

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

01:25 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»