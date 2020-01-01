إصابة جديدة تضرب برشلونة قبل مواجهة نابولي

تلقى فريق برشلونة ضربة جديدة قبل مواجهة نابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وقال نادي برشلونة في بيان طبي عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الخميس: ‘‘أُصيب اللاعب خورخي كوينكا في الفخذ الأيمن، وعودته تعتمد على مدى سرعة تعافيه‘‘.

وكان خورخي كوينكا من بين الخمسة لاعبين الذين تم استدعائهم بالأمس لتدريبات الفريق الأول لبرشلونة لتغطية الغيابات التي ضربت الفريق مؤخرًا، لكن يبدو أن سوء الحظ يحالف سيتين ليخسر جهود اللاعب الشاب قبل المباراة الهامة ضد نابولي.

وكان برشلونة قد أعلن بالأمس إصابة داني مورير في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمنى.