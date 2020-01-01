الأهلي يكشف حقيقة عروض أزارو

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
محمد الصو


 

نفى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ما تردد حول وجود أي عروض للتعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وترددت أنباء قوية، عن تلقى أزارو  عرضًا من جانب نادي أولمبياكوس اليوناني، للحصول على توقيعه خلال الموسم الجديد، في حال فشل التعاقد مع أحمد حسن كوكا من سبورتج براجا البرتغالي.

 

وأكد النادي الأهلي، أن كل ما يتردد حول هذا الأمر غير صحيح واللاعب لم يتلقى أي عروض سواء شفوية أو بشكل رسمي.

 

وانتهت إعارة أزارو، إلى الاتفاق السعودي بنهاية الموسم الجاري، ورفض تمديد الإعارة مرة أخرى، ويعود للمارد الأحمر عقب انتهاء إجازته التي يقضيها في بلاده.

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