سعد الصغير يهنئ جمهوره بعيد الأضحي المبارك

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:31 م
سعد الصغير
سعد الصغير
سيدة صادق
"
نشر الفنان سعد الصغير صورة له وذلك لتهنئة جمهورة بحلول عيد الأضحي، عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات .


وعلق" سعد" قاصداً تهنئة جمهورة بعيد الأضحي المبارك حيث قال :"عيد أضحى مبارك عليكم جميعا وكل عام وانتم بخير يارب والايام القادمه خير علينا وعليكم جميعا سعد_الصغير.

وتبادل جمهور" الصغير"معه التعليقات حيث قالو :"كل سنه وأنت طيب، عيد سعيد عليك، تنعاد عليك الأيام بالخير يا نجم".

وشارك الفنان سعد الصغير في مسلسل "ولاد إمبابة" والذي عرض في شهر رمضان والمسلسل بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..

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