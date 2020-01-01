وزير الشباب والرياضة يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على هذا الشخص

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:02 م
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
أسماء قورة
شددت وزارة الشباب والرياضة، على الأندية ومديريات الشباب والرياضة كافة، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والأكواد الخاصة بالأندية ومراكز الشباب لمواجهة الإقبال المتزايد من المواطنين بدايةً من اليوم بسبب عيد الأضحى المبارك والحفاظ على صحة الجميع ومواجهة فيروس كورونا.

وطالب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مديرى المديريات بالتوجيه والمتابعة لكافة الهيئات الشبابية والرياضية فى كافة المحافظات للإجراءات الاحترازية المعمول بها فى الفترة الأخيرة للحفاظ على صحة الجميع، محذرًا من أي شخص متهاون أو مقصر داخل أي منشأة رياضية أو شبابية في تنفيذ تلك الإجراءات، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة عليه خاصة أن الأمر لا يحتمل أي تقصير.

وأكد وزير الرياضة أن الاقبال فى الأعياد والإجازات الرسمية يتزايد على الأندية ومراكز الشباب لذا وجب علينا المتابعة الدقيقة والصارمة فى الاستمرار فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخلها من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار الى أن كافة الهيئات الشبابية والرياضية تتبع اجراءات مشددة بدايةً من أجهزة القياس الحراري فى مدخل النادى أو الهيئات الشبابية وغيرها من أدوات التعقيم، فضلًا عن النظافة المستمرة، وعدم التكدس داخل الأماكن المغلقة سواءً المطاعم أو الأبنية الاجتماعية على أن يتواجد بهم ٥٠ ٪ من القوة الاستيعابية لهم بعد أن بدأنا بـ25% وتم زيادتها الى الضعف.

وكشفت وزارة الأوقاف المصرية، عن إقامة صلاة عيد الأضحى ونقلها على الهواء مباشرة، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء، بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا، بمجلس الوزراء، لمنع انتشار "كوفيد-19"، لحمايةو وسلامة الجميع.

ضوابط صلاة عيد الأضحى

وقالت الأوقاف، إن صلاة عيد الأضحى ستقتصر على رفع رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.

موعد صلاة عيد الأضحى

وزاد البحث في الساعات القليلة الماضية عن موعد صلاة عيد الأضحى وأماكن قيامها وضوابكها، حيث تبدأ في القاهرة في تمام الـ5:38 صباحًا، عقب صلاة الفجر بساعتين تقرييا، والإسكندرية في الخامسة و41 دقيقة، وفي العريش في تمام الخامسة و26 دقيقة.

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