تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية





صلاة عيد الأضحى ، يؤدي حجاج بيت الله الحرام، شعائر ركن الحج الأعظم، حيث يقفون على جبل "عرفات" اليوم، كما قال النبي ﷺ: "الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج".





صلاة عيد الأضحى





ويترقب المسلمون في كافة بقاع الأرض صلاة عيد الأضحى حيث التكبيرات والتهليل، متوجهةً أعينهم نحو مكة المكرمة وبيت الله الحرام، متعلقةً قلوبهم بشعائر الحج، الذي تهفو إليه قلوب جميع المسلمين، برغم مجيئه في ظروف استثنائية هذا العام، بسبب انتشار كورونا.





إقامة صلاة عيد الأضحى





وكشفت وزارة الأوقاف المصرية ، عن إقامة صلاة عيد الأضحى ونقلها على الهواء مباشرة، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بعدد محدود من العاملين بالأوقاف على نحو ما تم في صلاة عيد الفطر سواء بسواء، بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا، بمجلس الوزراء، لمنع انتشار "كوفيد-19"، لحمايةو وسلامة الجميع.





ضوابط صلاة عيد الأضحى





وقالت الأوقاف، إن صلاة عيد الأضحى ستقتصر على رفع رفع تكبيرات العيد من خلال مكبرات الصوت عبر إذاعة القرآن الكريم دون حضور للمصلين أو المكبرين، واقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.





موعد صلاة عيد الأضحى





وزاد البحث في الساعات القليلة الماضية عن موعد صلاة عيد الأضحى وأماكن قيامها وضوابكها، حيث تبدأ في القاهرة في تمام الـ5:38 صباحًا، عقب صلاة الفجر بساعتين تقرييا، والإسكندرية في الخامسة و41 دقيقة، وفي العريش في تمام الخامسة و 26 دقيقة.





مواعيد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر:











