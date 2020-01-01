الكويت تسجل شفاء 863 حالة جديدة من فيروس كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الخميس، 863 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا.

 

وبحسب وزارة الصحة الكويتية، ارتفع إجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 57330 حالة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

قالت وزارة الصحة في الكويت، اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات المسجلة في البلاد بلغ 65.903 حالة، بعد تسجيل 754 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

 وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أنه تم تسجيل حالتين وفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 444 حالة، وفقًا لوكالة الأنباء كونا.

 

وفي وقت سابق، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، أنه تم تسجيل 886 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 39276 حالة وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 144.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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