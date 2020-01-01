قرر وزاري بتعين " الزلاط"رئيسا للهيئة العامة للتنمية الصناعية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتعيين اللواء ألاكان حرب محمد السيد فاضل الزلاط رئيسا للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الادارة الجديد للهيئة .









كما نص القرار على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٩ والخاص بتكليف المهندس مجدى غازى كقائم بأعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس ادارة الهيئة ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٩٤ لسنة ٢٠١٤ والخاص بتعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة .









وفى هذا الإطار أكدت جامع ان هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية كأحد أهم الهيئات التابعة للوزارة للقيام بدورها الرئيسى فى النهوض بالقطاعات الصناعية ووضع السياسات الهادفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعى .









وأشارت إلى أن القيادة الجديدة للهيئة على درجة كبيرة من التميز والكفاءة ، ويمتلك خبرات كبيرة فى مجال ادارة المشروعات القومية بما فيها مشروع إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة .