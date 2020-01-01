وزارة الهجرة تواصل الرد على استفسارات المواطنين بشأن العودة من الخارج

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:45 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
مارينا بشارة
قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة تواصل الرد على استفسارات المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أعمالهم وحاملي إقامة سارية بدولة الكويت، بعد توقف منذ شهور بسبب جائحة كورونا، ‏وفي اطار المتابعة المستمرة مع الجهات المعنية.

وأوضحت في بيان اليوم، أن الوزارة حريصة على نشر المستجدات أولا بأول، مشيرة إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، حددت المعامل المعتمدة لإجراء اختبار pcr للراغبين في العودة لأعمالهم بدولة الكويت، بناء على التعليمات الصادرة عن السلطات الصحية هناك، على أن يتم تقديم تحليل pcr باللغة الإنجليزية، وألا تزيد صلاحيتها عن 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة التي تؤكد خلو الراكب من فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، وصادرة عن أحد المعامل المعتمدة من السلطات المختصة بالكويت.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المعامل المحددة والتابعة لوزارة التعليم العالي وهم مستشفى عين شمس التخصصي، مستشفيات جامعة عين شمس، مستشفى جامعة الأزهر، القصر العيني، معمل معهد تيودور بلهارس، المستشفى الجامعية في: "بنها، طنطا، كفر الشيخ، المنصورة، الزقازيق، المنوفية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان"، ومستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط، ومستشفى جامعة قناة السويس.

وبالنسبة للمستشفيات المعتمدة التابعة لوزارة الصحة في القاهرة: "المعامل المركزية، وحميات العباسية، حميات امبابة"، ومستشفى حميات الإسكندرية، وحميات دمياط، والمعمل المشترك في: "دمنهور، الشرقية، بني سويف" ومستشفيات الحميات في: "أسوان، الأقصر، قنا، وبنها" وكذلك في المستشفيات العامة والمركزية في: "الفيوم، الزعفرانة، الداخلة، الطور، النجيلة، طنطا، شرم، أخميم بسوهاج، الشيخ الدولي"، ومستشفيات الصدر في الوليدية بأسيوط، ومستشفى اليوم الواحد بسمالوط المنيا

وفي السياق ذاته، تؤكد وزيرة الهجرة على احترام القواعد المنظمة لعودة العاملين إلى الدول المختلفة، وفق ما تراه السلطات الصحية، حرصا على منع انتشار وباء كورونا المستجد

وأهابت بمن ‏يتعامل من المصريين مع شركات تجديد الإقامة، التعامل بصورة رسمية وعدم اللجوء لشركات غير موثوق بها أو لديها مشاكل داخل الكويت ‏ومتورطة في بيع الإقامات، وكذلك على العاملين مراجعة عقود العمل مع وزارة القوى العاملة المصرية.

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