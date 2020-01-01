عبده الزرّاع يكتب: (من ثقب إبرة) أحلام ورقة.. لناهد الشوا وشاعرية الدهشة!

الكتابة فعل إدهاش.. إن لم يتحقق هذا الادهاش فى العمل الأدبى، يصير جملا متراصة بلا روح أو حياة.. خاصة الكتابة للأطفال سواء كانت قصة، أو قصيدة، أو رواية، أو مسرحية..إلخ.

فارق جوهرى بين كاتب يفكر ويخطط جيدا قبل أن يكتب عمله الإبداعى، يضع الفكرة، والمضمون، وشكل العمل الذى يختمر كلية بداخله قبل أن يصبه على الورق، وبين كاتب يكتب ما تمليه عليه قريحته، دونما أن يرسم ملامحه، فيترك الكتابة تنداح، وتتشكل أثناء عملية الكتابة.

كما أرى أن عنصر الخيال هو الذى يصنع الدهشة، ويفرق بين كاتب وآخر، وبين عمل إبداعى وآخر، كما أن البساطة هى روح الكتابة للأطفال.

وكاتبتنا "ناهد الشوا" من الكاتبات القليلات اللاتى يخططن جيدا لعملهن الإبداعى، قبل الشروع فى كتابته..

وقصتها "أحلام ورقة" الصادرة عن "دار نون"هى القصة التى وصلت للقائمة القصيرة لجائزة الاتصالات عام 2010، كتبت ببساطة شديدة، ورقة متناهية، وجمل قصيرة وشاعرية.

تتبدى بساطة الفكرة -التى أرى أنها تناسب أطفال مرحلة ما قبل المدرسة- من عنوان القصة "أحلام ورقة"؛ ورقة بيضاء ولكن لديها أحلام كبرى تتمنى أن تحققها، والأحلام هى عالم الخيالات الزاخر بالدهشة، ولولا الأحلام ما كانت الاختراعات الكبرى التى تخدم البشرية، فجميعها كانت أحلام ومحض خيال.

تصدر الكاتبة قصتها باهداء يقول: "إلى كل أوراقى.. تحلم أحلامى"ينم الاهداء، عن مدى ما يشكل عوالم الكاتبة من خيال، فكل ورقة من أوراقها تحمل حلما من أحلامها، وكأن أوراقها هى عوالمها وأحلامها اللامتناهية.

والقصة ببساطة عبارة عن ورقة تحكى أحلامها، تقول: "ورقة بيضاء أنا... مستطيلة ملساء..." أى تشبه قطع الكتاب الذى يقرأ فيه الطفل، و"البياض" يرمز إلى النقاء، والصفاء، والفطرة الطيبة، وهو ما يتسق ونقاء الطفولة الباكرة التى لم تتلوث بعد.

تبدأ الورقة أحلامها: "أحلم أن أكون مكتشفة.. قاربا يبحر إلى كل الموانئ" نعرف أن المكتشفون العظام مثل "كرستيف كولومبس" الذى جاب العالم فى مركب كى يكتشف قارات العالم الجديدة.. وهو فعل عظيم خدم البشرية.

"كما أحلم أن أكون منيرة... قمرا يشع فى سماء الليل"، وهو حلم أيضا جميل ومفيد للبشرية، حيث إن القمر ينير عتمة الليل ويبددها، فالنور يدل على الوضوح والجمال، والظلام يدل على القبح والتخلف.

وفى الحلم الثالث تحلم بالحرية حيث تريد أن تكون مثل الطائر الذى يحلق عاليا فى فضاءات الكون دونما رقيب ولا حسيب.

كما تحلم أن تنعتق من القيود باحثة عن الجمال مثل الفرس الذى يركض فى الحقول الخضراء، بطزاجتها، ونسيمها العذب، وجداولها الرقراقة العذبة.

فى الصيف حيث حرارة الشمس القائظة تتمنى أن تكون باردة "ثلجا على قمم الجبال" هذا الثلج الذى يذوب ماء بفعل الحرارة يسقى العطاشى من البشر والشجر والطير والدواب.

تبث الكاتبة أحلام هذه الورقة عبرا صفحات كتابها الجميل، فتارة تريد أن تصير منديلا يمسح دمع الأحزان، حتى يعم الفرح كل الوجوه، وتارة تريد أن تكون حلوة "كالسكر على أصابع الأطفال" كى تحلى لهم الحياة المليئة بالعذابات، وتارة أخرى تريد أن تكون ياسمينة تفوح فى البستان تعطر الجو حينما يحمل الريح هذا العطر، فتسعد الناس به، وتختتم الكاتبة قصتها بحلم جميل: "لكن أحلى أحلامى.. أن أكون ورقة فى كتاب.. تقرؤه يا قارئ أحلامى" أعتقد أنه ختام موفق جدا من الكتابة، لأن الكتاب هو الذى يمنح القارئ متعة، ويضيف إلى معلوماته، ويثقفه، ويمحى الجهل ويساهم فى الاستنارة.

إنها أحلام مشروعة تحمل قيما ايجابية وجمالية، يجب أن تنتشر فى مجتمعاتنا العربية لتصير أكثر جمالا وروعة.

جاءت لغة الكاتبة بسيطة وشاعرية ودالة ومكثفة، تتفق وطبيعة المرحلة العمرية المتوجهة لها بالكتابة، علاوة على أن الكتاب إعتمد على الرسوم أكثر منه على الكتابة، فصفحة بها سطران والصفحة المقالبة بها رسم، وقد نجحت الرسامة المتميزة "ريما الكوسا" أن تعبر بالرسم عن هذه الأحلام برسوم أكثر جمالا وروعة، واستخدمت أسلوب البساطة فى الخطوط والتكوينات التى تتناسب وأطفال ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى بالتة الألوان المدهشة التى جعلتنا كقراء ندخل الحلم فيدهشنا بجمال الكلمة والرسم والقطع المميز والمناسب..

تحية التقدير للكاتبة المبدعة "ناهد الشوا" على هذه القصة المدهشة.