أهالي القابوطي يتقدمون بالشكر لحزب مستقبل وطن ببورسعيد لحل أزمة الصيادين المحبوسين

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
حرص أهالي القابوطي بحي الضواحي، علي تقديم الشكر لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، خلال إحدى الجولات الإنتخابية بنطاق حي الزهور، وذلك علي مجهوداتهم المبذولة في أزمة حبس عدد من الصيادين.

تقدم أهالي المفرج عنهم، بالشكر لعادل اللمعي - أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد والمرشح علي مقعد القائمة، الدكتور عاطف علم الدين - مرشح المقعد الفردي بإنتخابات مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين - عضو مجلس النواب عن الحزب، للجهود التي قاموا بها في حل هذه الأزمة.

ومن جانبه أكد "اللمعي"، خلال لقائه بأهالي المفرج عنهم من الصيادين، وسط تجمع مئات الأهالي بمؤتمر حاشد في منطقة المروة بحي الزهور، أن الأمور التي تخص خدمات أهالينا لا تُحل بالأصوات العالية، ولكن يتم حل مثل هذه الأمور مع الجهات المختصة بالتواصل الجيد.

وأضاف الدكتور عاطف علم الدين - مرشح مجلس الشيوخ للمقعد الفردي، أن باب حزب مستقبل وطن مفتوح لكل أهالينا بمحافظة بورسعيد، وكما سعينا سابقا لخدمة مدينتنا الباسلة بجلب الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بمدينة بورفؤاد، وإنشاء مستشفي جامعي لبورسعيد، وغيرها من الخدمات العامة التي تهم قطاع عريض من الأهالي.

يذكر أنه كان قد التقيا الدكتور عاطف علم الدين، وعادل اللمعي، مرشحا حزب مستقبل وطن علي المقعدين الفردي والقائمة، بأهالي 12 صياد تم حبسهم علي خلفية الصيد بأماكن ممنوع الصيد بها، وتم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للإفراج عنهم من خلال تواصل قيادات الحزب مع الجهات المختصة.

استمعا مرشحا حزب مستقبل وطن ببورسعيد، الدكتور عاطف علم الدين - مرشح المقعد الفردي، وعادل اللمعي - مرشح مقعد القائمة الوطنية، لمشاكل وأزمات أهالي حي الضواحي، وذلك في اليوم الثالث لبداية الدعاية الإنتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020.

بدأت الجولة، بمؤتمر حاشد في منطقة بروتكس، تم التحدث خلالها عن مجهودات الحزب خلال السنوات الماضية لأهالي الضواحي، وما سيتم خلال الفترة القادمة من مشاركات مجتمعية ومبادرات من شأنها رفع المستوي الثقافي والمعيشي للمواطنين، ثم ذهبا في جولة بمنطقة القابوطي والتي تم فيها إقامة جلسة حوارية مع عدد من الأهالي.

ومن جانبه أكد عادل اللمعي - مرشح القائمة الوطنية، أنه تم حل عدد من المشكلات التي تواجه أهالي حي الضواحي من خلال حزب مستقبل وطن وقياداته بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مضيفًا أن باب الحزب وفروعه مفتوح أمام جميع أهالي المحافظة لحل مشاكلهم.

وأوضح الدكتور عاطف علم الدين - رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، أنه كما سعي من خلال تواجده بالمجلس الشعبي المحلي عام 2008، لجعل فرع جامعة قناة السويس بجميع كلياته جامعة بورسعيد، وتم بعد ذلك الموافقة علي إنشاء مستشفي بورسعيد الجامعي التي ستضاهي أفضل المستشفيات العالمية.

يذكر أن عادل اللمعي - أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد والمرشح علي مقعد القائمة، كان رئيسًا للمجلس الشعبي المحلي عام 2008، والذي اتخذ عدة قرارات من بينها تخصيص أرض الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، كما يشغل حاليا رئيسًا لغرفة الملاحة ببورسعيد.

وتولى الدكتور عاطف علم الدين، مرشح المقعد الفردي برقم "1" رمز الكتاب، عدة مناصب قيادية أهمها أنه كان أول رئيس لجامعة بورسعيد، كما يتقلد الآن منصب رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين ببورسعيد، وعضو المجلس الأعلي للآباء والأمناء والمعلمين علي مستوي الجمهورية، وله 38 بحثًا علميًا، ونشر له 3 مؤلفات في علم الجودة.

كان قد بدأ الأحد الماضي، أول أيام الدعاية الإنتخابية لمجلس الشيوخ المصري 2020، علي أن يتم الصمت الإنتخابي يوم 8 أغسطس القادم وتتم الإنتخابات يومي 11، 12 من نفس الشهر.
أهالي القابوطي يتقدمون بالشكر لحزب مستقبل وطن ببورسعيد لحل أزمة الصيادين المحبوسين
أهالي القابوطي يتقدمون بالشكر لحزب مستقبل وطن ببورسعيد لحل أزمة الصيادين المحبوسين
أهالي القابوطي يتقدمون بالشكر لحزب مستقبل وطن ببورسعيد لحل أزمة الصيادين المحبوسين
أهالي القابوطي يتقدمون بالشكر لحزب مستقبل وطن ببورسعيد لحل أزمة الصيادين المحبوسين
أهالي القابوطي يتقدمون بالشكر لحزب مستقبل وطن ببورسعيد لحل أزمة الصيادين المحبوسين
أهالي القابوطي يتقدمون بالشكر لحزب مستقبل وطن ببورسعيد لحل أزمة الصيادين المحبوسين

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