قبل العيد.. سقوط 3 تجار مخدرات بالقاهرة

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:40 م
قوات الأمن
قوات الأمن
هبه عبد الحفيظ
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من القبض على عدد من تجار المخدرات بالمحافظة، حيث تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفى محمول.

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من ضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان "له معلومات جنائية"، حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 270 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط عاطلَين، أحدهما مقيم بدائرة القسم والثانى بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،700 كيلو جرام، سلاح أبيض "سنجة"، 3 هواتف محمولة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن القاهرة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

اقرأ أيضًا..

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط عناصر تشكيل عصابى إرتكبوا 9 حوادث سرقة مساكن بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا مفاده بورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام كلٍ من 3 عاطلين، مُقيمين بالجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات المساكن "بأسلوب التسلق" مُتخذين من دائرة قسمي شرطة " الأهرام، ثان الشيخ زايد" مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إستهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات في تلك الوقائع بأماكن إخفائها وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبي حوادث السرقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيابة مباحث قوات الأمن حوادث تحريات

أخبار تهمك

الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي

منذ ساعة

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 5 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ يوم

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:34 م

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

11:37 ص

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

01:25 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»