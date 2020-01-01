مي كساب تفاجئ جمهورها بصورة من أمام الكعبة

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:11 م
مي كساب
مي كساب
سيدة صادق

نشرت الفنانة مي كساب صورة لها مع زوجها مطرب المهراجانات الشعبية أوكا من أمام الكعبة المشرفة، وذلك لتهنئ جمهورها بيوم عرفة وبحلول عيد الأضحي المبارك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام "

وعلقت" مي " علي الصورة قائلة :" ‏أفضل الذكر في ⁧‫#يوم_عرفة‬⁩ لا إلهَ إلاَّ اللَّه وحْدهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، لَهُ المُلْكُ، ولَهُ الحمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، عيدكم_مبارك.


شاركت الفنانة مي كساب في السباق الرمضاني بمسلسل" اللعبة مع الفنان شيكو وهشام ماجد، وتدور أحداث المسلسل حول مدير فندق يدعي وسيم، يتصل به يوميا رقم مجهول ليخبرة عن شروط اللعبة.

ويشارك في المسلسل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "

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