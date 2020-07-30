طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك 2020.. ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الأرصاد الجوية في بيانها، عن طقس أول أيام عيد الأضحى المبارك 2020، مشيرة إلى أن البلاد غدا الجمعة تشهد طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا، مع وجود شبورة مائية صباحا، ونسبة الرطوبة تصل لـ80%.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن طقس شمال وجنوب الصعيد سيكون شديد الحرارة والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، معلنة أن الرياح تنشط على حنوب سيناء مما تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك مناطق متفرقة في جنوب سيناء تتعرض لأمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا، مع طس معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31 درجة.