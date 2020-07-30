وزير التموين: استمرار عمل المخابز والمنافذ التموينية خلال العيد

ترأس الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اعمال غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين والتى تم تشكيلها لمتابعة اعمال كافة المنشآت التموينية وكافة الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود، وذلك للإطمئنان على انتظام العمل خلال ايام عيد الأضحى المبارك، وترفع غرفة العمليات المركزية تقريراً لحظياً بالموقف التموينى والرقابي فى كافة محافظات الجمهورية

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كما تم تشكيل غرف عمليات مركزية داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع الغذائية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمرور الدوري والميداني على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والشوادر وكافة المخابز والمنافذ التموينية للتأكد من سير العمل بانتظام وكفاءة بما يضمن ضبط الأسواق والأسعار وحماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع التموينية ورغيف الخبز والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز بالجودة والأسعار والمواصفات المقررة .



