موعد آذان المغرب في يوم عرفة.. والدعاء المستحب قوله عند الإفطار

نقدم لكم موعد صلاة آذان المغرب اليوم الخميس (يوم عرفة) الموافق 30 من يوليو لعام 2020 ميلاديا والتاسع من ذي الحجة لعام 1441 هجريا، والدعاء المستحب قوله عند الإفطار، فقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عرفة والدعاء في هذا اليوم العظيم وتلاوة القرآن والتكبير والتهليل.





وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير الدعاء هو دعاء يوم عرفة، فقد ورد عن عمرو بن سعيب عن ابيه عن جده، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي "لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". رواه الترمذي.





وصيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ويجوز لغير الحاج صيام يوم عرفة ولا يجوز للحجاج نظرا لان النبي في هذا اليوم كان مفطرا، وقد جاء في الحديث: "نهى رسول الله عن صوم يوم عرفة بعرفة".





ومن هنا إليكم في السطور التالية موعد صلاة آذان الغرب في يوم عرفة، في بعض محافظات الجمهورية:





موعد صلاة آذان المغرب في القاهرة 6:51 م

موعد صلاة آذان المغرب في الإسكندرية 6:57 م

موعد صلاة آذان المغرب في الإسماعيلية 6:48 م

موعد صلاة آذان المغرب في شرم الشيخ 6:35 م