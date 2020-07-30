أسعار الدواجن اليوم الخميس 30-7-2020 تستقر مع ارتفاع الطلب على اللحوم

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:17 م
اسعار الدواجن اليوم الخميس
اسعار الدواجن اليوم الخميس
الفجر الاقتصادي

حققت  أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم  الخميس 30-7-2020  استقرار، بالتزامن مع تراجع الطلب عليها وزيادو الاقبال على شراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحي بجانب قيام وزارة التموين بضخ كميات اضافية منها بالمجمعات الاستهلاكية.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 30-7-2020:

 

 

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 4 إلى 5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

 

أسعار الدواجن اليوم 

 

سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 25 إلى 27 جنيها.

سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيها.

سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 20 إلى 23 جنيها.

سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 30 إلى 33 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيها.

سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 29 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 29 إلى 33 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 38 إلى 40 جنيها.

 

وشهد سعر كرتونة البيض  استقرار 25 جنيهاً من المزرعة، ويصل سعر كارتونة البيض للمستهلك إلى 32 جنيها للكيلو، واستقر سعر الدواجن البلدى عند 29 جنيها الكيلو من المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 34 – 36 جنيها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الدواجن اليوم اسعار الدواجن في السوق المصري اسعار الدواجن

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ليفربول

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ يوم

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الخميس 30-1-2020.. كرتونة البيض تواصل الاستقرار

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 7-7-2020 في السوق المحلي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 9-7-2020 في السوق المحلي خلال بداية التعاملات

أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم السبت 18-7-2020 في السوق المحلي

أسعار الدواجن اليوم الأحد 19-7-2020 في السوق المحلي.. كرتونة البيض تواصل الاستقرار

أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 20-7-2020 في السوق المحلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:37 ص

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

09:16 ص

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

05:02 ص

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

10:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»