مسيرة في تايلاند مؤيدة للحكومة تثير خطر حدوث مواجهات جديدة

تظاهر عشرات التايلانديين وهم يغنون أغاني وطنية ويهتفون "يعيش الملك" في العاصمة بانكوك، اليوم الخميس، ردًا على سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قادتها مجموعات طلابية في الأسابيع الأخيرة.





اجتمع الحشد، وهو مزيج من المتقاعدين وبعض الطلاب المهنيين بشكل رئيسي في نصب الديمقراطية في بانكوك لإظهار الدعم للملكية وحكومة رئيس الوزراء التايلاندي برايوث تشان أوشا، قائد الجيش الملكي السابق الذي أطاح بإدارة منتخبة قبل ست سنوات، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





شهدت بعض الاحتجاجات الأخيرة ضد "برايوث" إشارات سلبية محجبة إلى الملكية القوية، على الرغم من قانون يحظر انتقاد الملك. لم يكن من الممكن التفكير في مثل هذه المراجع.





وقال توتسابول مانونيارات، ممثل الطلاب المهنيين من أجل الأمة وهي مجموعة تدعم التجمع: "لقد كان كثير من التايلانديين قلقين بشأن أشياء هجومية ضد الملكية، وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم تخرج أي جماعة للدفاع عن الملكية".





ارتدى العديد من المتظاهرين اللون الأصفر، وهو لون مرتبط بالعائلة المالكة.





قام حزب "برايوث" بحملة انتخابية العام الماضي على رؤية للثقافة التايلاندية التقليدية والولاء للملك مها فاجيرالونكورن.





لكن المعارضة العامة لبرايت نمت في الأشهر الأخيرة.





احتشد طلاب الجامعات والمدارس الثانوية للمطالبة بحل البرلمان ، ووضع حد لمضايقة منتقدي الحكومة، وتعديلات على الدستور العسكري المكتوب، والتي يقول النقاد، إنها ضمنت فوز حزب برايوث في العام الماضي.





ومن المتوقع أن تجري أربعة احتجاجات مناهضة للحكومة حول بانكوك في وقت لاحق اليوم الخميس.





إذا كان التجمع المؤيد للمؤسسة يمثل بداية المزيد من المظاهرات المضادة، فقد يزيد من خطر المواجهات بين الحركات المؤيدة للديمقراطية والحركات المحافظة.





منذ انقلاب عام 2006 المخلوع رئيس الوزراء الملياردير الشعبوي ثاكسين شيناواترا، شهدت تايلاند مواجهات دورية بين أنصار "القميص الأحمر"، إلى حد كبير من بين فقراء الريف والطبقات العاملة في المناطق الحضرية، و"القمصان الصفراء" الملكية الموالية للمؤسسة، والتي تستقطب الدعم من الطبقة الوسطى في بانكوك.





وحذر "برايوث" يوم الاربعاء من أي عنف.



