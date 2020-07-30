أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك اليوم الخميس 30-7-2020

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 30-7-2020، أمام الجنيه المصرى فى عدد من البنوك العاملة فى مصر، حيث ثبت سعر اليورو بالبنك الأهلى المصرى 18.32 جنيه للشراء، و18.58جنيه للبيع، كما استقر فى البنك المركزى المصرى 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

 

سجل سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر اليورو فى بنك مصر نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 18.12 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى ci نحو 18.32 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.34 جنيه للشراء.، و18.52 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية نحو 18.31 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

 

 

وعالميا، ارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.1725 دولار وزاد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنفس الوتيرة، في حين سجل الجنيه الاسترليني والدولار السنغافوري ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر.

 

 

وسجل الاسترليني 1.2842 دولار واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7134 أمام نظيره الامريكي والدولار النيوزيلندي عند 0.6675 دولار أمريكي منخفضا على نحو طفيف عن أعلى مستوياته منذ يناير كانون الثاني.

  

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