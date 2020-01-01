تعددت زيجاته وتوفت ابنته وبكى من أجل هدى سلطان..مالا تعرفه عن فريد شوقي

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:32 م
فريد شوقي
فريد شوقي
مي مرسي
تحل اليوم ذكرى ميلاد "وحش الشاشة" فريد شوقي، والذي عاش حياة هنية وسط حب الجمهور والنجومية.

وكان يعرف "شوقي" بعلاقاته النسائية الكثيرة والتي تحدث عنها الجميع وبالتزامن مع ذلك يرصد "الفجر الفني" أبرز المحطات النسائية في حياة فريد شوقي:

أحب فريد شوقي لأول مرة في حياته حسنية السمراء جارته، ولكن لم تنتهي هذه القصة بالزواج حيث تزوج وهو يبلغ من العمر 18 عام فنانة، ولكن انفصل عنها سريعا ثم تعلق بمحامية وتزوج منها عقب تهديده بالإنتحار إذا لم يتزوجها ولكن سرعان ما انفصل عنها أيضا.

وتزوج فريد شوقي زيجته الثالثة من فتاة تدعى زينب عبد الهادي وهي زميلة له بالمعهد العالي للسينما وطلب يدها من زكي طليمات إلا أن رفض لكونه طالب، ولكن عقب تمثيله أمام الملك فاروق وافق "طليمات" على زواجه من زينب وأنجب منها ابنته منى ولكن قرر الإبتعاد عن الوظيفة والإنشغال بالفن فخيرته زوجته بينها وبين الفن ولكن حبه للفن أجبره على الإنفصال عنها.

وقع فريد شوقي عقب ذلك في حب الراقصة سنية شوقي، وظلت تطارده في كل مكان ولكن حذره يوسف وهبي منها فاستمع له وابتعد عنها، واشتهرت زيجته بالفنانة هدى سلطان حيث تزوجها عقب الوقوع في حبها وأنجب منها ابنتين ناهد ومها وتوفيت في شبابها وتبنو فتاة تدعى "نبيلة".

انفصل فريد شوقي عن هدى سلطان بسبب الغيرة، حيث انتقل لتركيا وعلمت هدى سلطان أن يعيش وسط الجميلات، فطلبت منه العودة إلا أنه تحجج ببرودة الجو ثم تحجج بالعقود التي يضطر للتواجد بسببها إلا أنها لم تصدقه وطلبت منه الطلاق، ولكنه كان يحبها وبكى عقب زواجها من محمد عبد السلام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فريد شوقي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي

منذ ساعة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ يوم

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ ساعة و 16 دقيقة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

5 زوجات وبنت الجيران.. نساء في حياة ملك الترسو "فريد شوقي"

بعد زواج أحمد الفيشاوي للمرة السادسة.. تعرف علي أشهر الزيجات للفنانين

تزوجت ٥ مرات ورحلت بعد وفاة ابنتها.. معلومات عن هدى سلطان في ذكرى ميلادها

5 زوجات وغراميات مع بنت الجيران.. نساء في حياة ملك الترسو "فريد شوقي"

في عيد ميلادها.. تعرف على أشهر زيجات سهير البابلي

"أطول فترة قضاها بدون إمرأة كانت ربع ساعة".. أبرز قصص الدنجوان حسين فهمي الغرامية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:34 م

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

11:37 ص

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

01:25 م

الأهلي يُجهز عرضًا جديدًا لضم رمضان صبحي

12:48 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»