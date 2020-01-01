تعددت زيجاته وتوفت ابنته وبكى من أجل هدى سلطان..مالا تعرفه عن فريد شوقي

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تحل اليوم ذكرى ميلاد "وحش الشاشة" فريد شوقي، والذي عاش حياة هنية وسط حب الجمهور والنجومية.



وكان يعرف "شوقي" بعلاقاته النسائية الكثيرة والتي تحدث عنها الجميع وبالتزامن مع ذلك يرصد "الفجر الفني" أبرز المحطات النسائية في حياة فريد شوقي:



أحب فريد شوقي لأول مرة في حياته حسنية السمراء جارته، ولكن لم تنتهي هذه القصة بالزواج حيث تزوج وهو يبلغ من العمر 18 عام فنانة، ولكن انفصل عنها سريعا ثم تعلق بمحامية وتزوج منها عقب تهديده بالإنتحار إذا لم يتزوجها ولكن سرعان ما انفصل عنها أيضا.



وتزوج فريد شوقي زيجته الثالثة من فتاة تدعى زينب عبد الهادي وهي زميلة له بالمعهد العالي للسينما وطلب يدها من زكي طليمات إلا أن رفض لكونه طالب، ولكن عقب تمثيله أمام الملك فاروق وافق "طليمات" على زواجه من زينب وأنجب منها ابنته منى ولكن قرر الإبتعاد عن الوظيفة والإنشغال بالفن فخيرته زوجته بينها وبين الفن ولكن حبه للفن أجبره على الإنفصال عنها.



وقع فريد شوقي عقب ذلك في حب الراقصة سنية شوقي، وظلت تطارده في كل مكان ولكن حذره يوسف وهبي منها فاستمع له وابتعد عنها، واشتهرت زيجته بالفنانة هدى سلطان حيث تزوجها عقب الوقوع في حبها وأنجب منها ابنتين ناهد ومها وتوفيت في شبابها وتبنو فتاة تدعى "نبيلة".



انفصل فريد شوقي عن هدى سلطان بسبب الغيرة، حيث انتقل لتركيا وعلمت هدى سلطان أن يعيش وسط الجميلات، فطلبت منه العودة إلا أنه تحجج ببرودة الجو ثم تحجج بالعقود التي يضطر للتواجد بسببها إلا أنها لم تصدقه وطلبت منه الطلاق، ولكنه كان يحبها وبكى عقب زواجها من محمد عبد السلام.