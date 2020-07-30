عيد الأضحى 2020.. طريقة عمل عرق التربيانكو

في عيد الأضحى 2020.. نقدم لكم طريقة تحضير عرق التربيانكو





عرق التربيانكو.

كوبا ونصف من الخل الأبيض.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة من الثوم المهروس.

كوب من الزبت

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الملح.





طريقة عمل عرق التربيانكو

- وضع قطعة عرق التربيانكو في وعاء، وإضافة إليها الخل وغسلها جيدًا.

- وضع زيت الزيتون والثوم المهروس والملح والفلفل الأسود والسكر في وعاء.

- حشو عرق التربيانكو بخليط الثوم والزيت والتوابل، وفركها بالسكر والخل، ثم وضعها في الثلاجة لمدة خمس ساعات.

- إخراج عرق التربيانكو من الثلاجة ووضعه في كيس شوي كبير وإغلاقه، وإعادتها إلى الثلاجة لمدة ست ساعات إضافية.

- تصفية عرق التربيانكو من جميع السوائل، ووضع ملاعق زيت زيتون وتقليبه جيدا حتى تغيير لونه.

- خلط ملعقتين من السكر مع ملعقتين من الخل ورشة من الملح وكوب من الماء الساخن، وإضافة المزيج إلى اللحم وتركه على النار حتى يغلي في ماء ساخن.

- إخراج قطعة اللحمة وتركها حتى تبرد، ثم تقطيعها إلى شرائح رفيعة، وقدميها مع السلطة والأرز.