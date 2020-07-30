عيد الأضحى 2020.. طريقة عمل عرق التربيانكو

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
في عيد الأضحى 2020.. نقدم لكم طريقة تحضير عرق التربيانكو

عرق التربيانكو.
كوبا ونصف من الخل الأبيض.
4 ملاعق كبيرة من السكر.
ملعقة من الثوم المهروس.
كوب من الزبت
رشة من الفلفل الأسود.
رشة من الملح.

طريقة عمل عرق التربيانكو
- وضع قطعة عرق التربيانكو في وعاء، وإضافة إليها الخل وغسلها جيدًا.
- وضع زيت الزيتون والثوم المهروس والملح والفلفل الأسود والسكر في وعاء.
- حشو عرق التربيانكو بخليط الثوم والزيت والتوابل، وفركها بالسكر والخل، ثم وضعها في الثلاجة لمدة خمس ساعات.
- إخراج عرق التربيانكو من الثلاجة ووضعه في كيس شوي كبير وإغلاقه، وإعادتها إلى الثلاجة لمدة ست ساعات إضافية.
- تصفية عرق التربيانكو من جميع السوائل، ووضع ملاعق زيت زيتون وتقليبه جيدا حتى تغيير لونه.
- خلط ملعقتين من السكر مع ملعقتين من الخل ورشة من الملح وكوب من الماء الساخن، وإضافة المزيج إلى اللحم وتركه على النار حتى يغلي في ماء ساخن.
- إخراج قطعة اللحمة وتركها حتى تبرد، ثم تقطيعها إلى شرائح رفيعة، وقدميها مع السلطة والأرز.

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