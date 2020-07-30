عضو بالشئون الإسلامية يكشف فضل يوم عرفة

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يوم عرفة هو اليوم الذي اكتملت فيه الرسالة والدعوة الإسلامية.

وأشار "هندي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن سبب تسمية يوم عرفة بهذا الإسم، تحدث فيه العلماء بأكثر من أمر، بأنه اليوم الذي تعرف فيه آدم على حواء، أو اليوم الذي تتعارف فيه الناس، حيث يأتي الحجاج من صوب.

وأوضح أنه يوم عرفة فيه صيام، وصدقات، وصلاة، وذكر لله سبحانه وتعالى ورسوله، مضيفا أن الله يكافىء ويغفر للجميع في يوم عرفة حتى وإن لم يتواجدوا في مشهد عرفة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الفتاوى التي خرجت من دار الإفتاء بشأن ذبح الأضاحي خلال الساعات الأخيرة:

- يجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون، بشرط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ، فإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه.

- إلقاء مخلفات الأضاحي في الطرقات والشوارع فعل مذموم وجريمة كبيرة؛ لأن فيه إيذاء للناس، وإثارة لاشمئزازهم، وأخلاق الإسلام إماطة الأذى عن طريق الناس؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة" رواه مسلم.

- لا يجوز أن نترك مخلفات الذبح في الشوارع لتتسبب في إيذاء الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه.

- لا يصح تلويث البدن والثياب بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري.

- ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة.

- وقت الذبح الشرعي للأضحية يبدأ بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر حتى مغرب رابع أيام العيد، فيمكن المضحي أن ينتظر حتى انتهاء صلاة العيد التي تنقل عبر وسائل الإعلام، أو البقاء مدة نصف ساعة بعد دخول وقت الصلاة، وهي المدة التي تستغرقها الصلاة والخطبة، ثم يشرع في الذبح، حتى تكون أضحيته صحيحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوم عرفة مخلفات الاضاحي صلاة العيد بوابة الفجر الفجر الساعات الاخيره الأضاحى

أخبار تهمك

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ليفربول

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

منذ ساعتين و 8 دقيقة

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ يوم

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 14 ساعة

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

6 فتاوى مهمة بشأن ذبح الأضاحي في العيد.. تعرف عليهم

استشاري بكتريا تقدم نصائح مهمة قبل تناول اللحوم

تعرف على أصل "التخميس" على المنازل بدماء الأضاحي

تحذير مهم للمواطنين من الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم

"الأوقاف": ندرس عودة صلاة الجمعة بشكل تدريجي بعد عيد الأضحى

نصيحة مهمة من شيخ الأزهر في يوم عرفة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:37 ص

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

09:16 ص

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

10:12 ص

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

05:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»