البيئة تعلن رفع حالة الاستعداد القصوى عيد الأضحى المبارك

‎أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، رفع حالة الاستعداد في جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لحل المشكلات البيئية الطارئة خلال تلك الفترة.





وأكدت في بيان اليوم، أن الوزارة قامت بتشكيل فرق عمل على مدار أيام العيد اعتبار من الخميس وحتى الاثنين القادم.





‎وأصدرت الوزيرة توجيهاتها لقطاع الفروع للربط مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتشكيل فرق عمل بكل فرع من الفروع البالغ عددها 16 فرعا إقليميا على مستوى الجمهورية تأهبا للتعامل مع المشاكل البيئية الطارئة في نطاق كل فرع ومنها الحوادث البيئية مثل تلوث الشواطئ، او اى مشكلات بيئية آخرى.





‎ووجهت بنشر فرق الرصد التابعة لجهاز تنظيم وادارة المخلفات بمحافظتي القاهرة والجيزة لرصد التراكمات والتنسيق لرفعها أولا بأول، بالإضافة إلى تشكيل فريق لمتابعة أوضاع المقالب بالقاهرة الكبرى على مدار الساعة لضمان عدم وجود اشتعالات والسيطرة السريعة عليها في حال نشوبها خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وتقوم فرق المتابعة بالجهاز أيضا برصد مخلفات الأضاحي والعمل على الحد من انتشارها والتنسيق مع الاحياء لرفعها أولا بأول.





‎وكانت وزارة البيئة قد بدأت مؤخرا تشغيل منظومة الرصد الإلكتروني للمخلفات بمحافظة الجيزة بأحياء الدقي، العجوزة، الهرم وجنوب الجيزة، وذلك في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي للوزارة فى المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، والتي تهدف تيسير عملية رصد المخلفات بالأحياء والطرق والتعامل السريع معها وضمان عدم تجددها مرة أخرى، واستكمالا لمنظومة الرصد الإلكتروني للمخلفات بأحياء القاهرة والتي اطلقتها الوزارة العام الماضي.



