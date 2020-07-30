كشف ملابسات السطو المسلح على سيارة تابعة لشركة استيراد بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية من سيارة إحدى الشركات بالإكراه بالإتفاق مع عاملَين بالشركة، بمحافظة الدقهلية.





كان تبلغ لمركز شرطة أجا بمديرية أمــن الدقهلية من (ثلاث عاملين بشركة لإستيراد النسيج)، أنه أثناء إستقلالهم سيارة نقل خاصة بالشركة عملهم وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وسيرهم بدائرة المركز لتوريدها لأحد البنوك وتوقفهم بالطريق فوجئوا بدراجة نارية يستقلها مجهولون قاموا بتهديدهم بسلاح أبيض وإستولوا منهم على السيارة وبداخلها المبالغ المالية.





وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص من بينهم إثنين من المبلغين ومندوب مبيعات وعامل سابق بذات الشركة المشار إليها.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية وضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم "لسابقة عمله بالشركة" وعلمه بنقل مبالغ مالية بسيارتها عقد العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بباقى المتهمين وأعد الأسلحة البيضاء المستخدمة، وذلك من خلال الإتفاق المُسبق مع الإثنين المُبلغين، وإستولوا على السيارة وبداخلها المبالغ المالية وتخلصوا من السيارة بتركها بدائرة مركز شرطة بلطيم بنطاق محافظة كفرالشيخ وفروا هاربين.



