أعماله غيرت قوانين دولة.. مالا تعرفه عن فريد شوقي

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:11 م
فريد شوقي
فريد شوقي
مي مرسي
يصادف اليوم 30 يوليو، ذكرى ميلاد الفنان فريد شوقي والذي رسخ في عقول جماهيره بأدواره المميزة.

ولعل أبرز ما يميز الراحل فريد شوقي، هو ملاحظة الجمهور تغييره للقوانين حيث أن فيلم "جعلوني مجرما" والذي شارك به فريد شوقي وكانت قصة حقيقة كتبها بنفسه ويحكي عن شخص خرج من الإصلاحية وعقب خروجه واجه عدد من الظروف المرهقة وعقب انتهاء الفيلم صدر قرار بإعفاء أي شخص من السابقة التي تعرض لها لكي يعيش حياة طبيعية.

وفيلم "كلمة شرف" والذي تم تغيير أحد قوانين السجن وهي السماح للسجين بأن يزور أهله ولكن بشروط معينة وجاء ذلك عرض الفيلم.

ولو نظرنا إلى فيلم "سلطان" والذي كتبه فريد شوقي بنفسه وهو مستوحى من قصة حقيقية حيث يتحدث عن أحد أفراد البوليس والذي كان يطارد العدو الإنجليزي، إلى أن وجد والدته تضرب أمام عينه من العدو مما جعله يقتله ويصبح هارب تبحث عنه الشرطة.

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