وزارة الصناعة: استيراد أكثر من 82 ألف رأس حيوانات حية استعداد لعيد الإضحي

أعلنت وزارة الصناعة أنها كثفت من جهودها من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لضمان سلامة رسائل الحيوانات الحية التي يرتفع حجم استيرادها خلال هذه الفترة بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الأضحى.

وأوضحت الوزارة في بيانا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استلمته وزيرة الصناعة نيفين جامع عن حجم الحيوانات الحية المستوردة، أن إجمالي حجم ما استقبلته الهيئة من حيوانات حية خلال النصف الأول من عام 2020 حتى فترة عيد الأضحي بلغ نحو 82.401 ألف رأس حيوانات حية ابقار وجمال، مشيرة كثفت من جهودها الرقابية للتأكد من مطابقة الرسائل المستوردة للمواصفات القياسية قبل طرحها في الأسواق من خلال تطبيق المعايير والمواصفات القياسية وبصفة خاصة على الرسائل المرتبطة بصحة وسلامة المستهلك المصري.

و من جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة في إطار استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وأشار إلى أن رسائل الحيوانات الحية قد تم استيرادها من 11 دولة تضمنت البرازيل ،ألمانيا ،هولندا، المجر ، الولايات المتحدة ، كولومبيا ، السودان ، أوكرانيا ، جنوب إفريقيا ، الصومال ، الإمارات العربية المتحدة.