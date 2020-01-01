زيدان يرفض ضم نجم بايرن ميونخ

رفض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، فكرة التعاقد مع تياجو الكانتارا لاعب فريق بايرن ميونخ الالماني.

وكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن موقف زيدان النهائي من التعاقد مع تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونخ هذا الصيف.

وينتهي عقد الكانتار مع بايرن بختام الموسم المقبل، بينما أعلن النادي استعداده لبيع عقد اللاعب، بعدما ماطل الأخير في مفاوضات التجديد، قبل أن يعلن رغبته في خوض تجربة جديدة، خارج القلعة البافارية.

وذكر موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن بايرن ميونخ يرغب في الحصول على عائد ما بين 30 و35 مليون يورو من بيع عقد اللاعب الإسباني.

وأشار إلى أن أحد الوسطاء عرض تياجو على ريال مدريد، لكن النادي استبعد الأمر تمامًا بأوامر من زين الدين زيدان "لأنه غير مهتم به" كونه لاعب يبلغ من العمر 29 عامًا.

وأوضح أن زيدان لا يرى في اللاعب أي إمكانيات فنية تفوق الثلاثي لوكا مودريتش أو توني كروس أو إيسكو.