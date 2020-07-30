الصحة: ضبط وإعدام 118 طن أغذية ولحوم فاسدة بالمحافظات

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:51 ص
المضبوطات
المضبوطات
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 118 طنًا و561 كيلو جرامًا أغذية متنوعة ولحوم فاسدة، و2388 لترًا من العصائر والمياه المعبأه والألبان، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع اللحوم بجميع المحافظات خلال شهر يوليو الجاري، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حرصًا على صحة المواطنين.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذة الحملات تأتي ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين خاصة في ظل مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا اتباع الوزارة إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء آمن وصحي.

وأضاف أنه تم خلال الحملات المرور على 2645 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، حيث تم إعدام 101 طن و75 كيلو جرامًا أغذية متنوعة و1100 لترًا عصائر ومشروبات وألبان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 17 طنًا و486 كيلو جرامًا أغذية متنوعة، و1288 لترًا عصائر ومشروبات وألبان للشك في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، من خلال الفحص الظاهرى لها، حيث تم سحب 3927 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

ومن ناحيته، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم تحرير 2507 محاضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تم إيقاف تشغيل 380 منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذة المنشآت، وذلك حرصًا على الصحة العامة للمواطنين. 

وأكد "عيد" أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
الصحة: ضبط وإعدام 118 طن أغذية ولحوم فاسدة بالمحافظات
الصحة: ضبط وإعدام 118 طن أغذية ولحوم فاسدة بالمحافظات
الصحة: ضبط وإعدام 118 طن أغذية ولحوم فاسدة بالمحافظات
الصحة: ضبط وإعدام 118 طن أغذية ولحوم فاسدة بالمحافظات
الصحة: ضبط وإعدام 118 طن أغذية ولحوم فاسدة بالمحافظات
الصحة: ضبط وإعدام 118 طن أغذية ولحوم فاسدة بالمحافظات
الصحة: ضبط وإعدام 118 طن أغذية ولحوم فاسدة بالمحافظات
الصحة: ضبط وإعدام 118 طن أغذية ولحوم فاسدة بالمحافظات

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وزارة الصحة حملة الصحة أغذية فاسدة

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