موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
غدير أحمد

 

أعلنت قناة نادي الزمالك، عن موعد مباراتي القلعة البيضاء أمام الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الذي سيقام شهر سبتمبر المقبل.

 

وكشف الإعلامي طارق يحيي، عبر شاشة قناة الزمالك،" أن ارسل لنا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، موعد انطلاق مباراة القلعة البيضاء أمام الرجاء البيضاوي المغربي أحد يومي 25 أو 26 من سبتمبر المقبل".

 

وأضاف يحيي:" سيكون لقاء الإياب في القاهرة أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر المقبل، موضحاً أن الرجاء والوداد هما من يحددان موعد مباراتي الذهاب بحسب من يراسل كاف أولا ونفس الشيء للأهلي والزمالك بلقاء العودة".

 

والجدير بالذكر أن تراجع كاف عن قراره خوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من مباراة واحدة والعودة للنظام القديم عن طريق الذهاب والعودة وسيتم تحديد ملعب النهائي لاحقا على حسب طرفي المباراة النهائية.

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