برلماني يطالب لجنة التعليم باجتماع طارئ لمناقشة أزمة مصروفات المدارس

تقدم خالد هلالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن قيام بعض المدارس الخاصة بتحصيل المصروفات المدرسية للعام الجديد في الوقت الذي لم تعلن فيه الوزارة عن موعد بدء العام الدراسي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.





وطالب "هلالي" اليوم الخميس، بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة، لمنع هذه الممارسات وإلزام أولياء الأمور بدفع الأقساط في مواعيدها على الرغم من الظروف الراهنة، بالإضافة لزيادة المصروفات دون النظر لأوضاع المواطنين المتضررين من جائحة كورونا، وفى نفس الوقت وإلزامهم بسداد هذه المصروفات.





كما طالب النائب بعقد اجتماع طارئ للجنة التعليم بمجلس النواب، لمناقشة شكاوى أولياء الأمور بشأن ممارسات بعض المدارس الخاصة، ووضع أُطر للتعامل خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الدولة عازمة على إصلاح منظومة التعليم وهذا ما تم خلال السنوات السابقة ولكن مثل هذه الممارسات قد تكون سببا في عرقلة مسيرة التطوير والتجديد، مما يتطلب تشديد الرقابة من قبل الوزارة على كل المدارس الخاصة لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.





واقترح عضو مجلس النواب، عدم زيادة المصروفات الدراسية هذا العام، مؤكدا أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد انعكست على جميع شرائح المجتمع، وهناك تضافر للجهود من قبل جميع مؤسسات الدولة، وعلى القطاع الخاص أن يكون شريك في هذا الأمر، خاصة وأن نسبة أرباح هذه المدارس ليست بالقليلة مما يعنى انه في حال عدم زيادة المصروفات لمدة عام لن تؤثر في سير العملية التعليمية بهذه المدارس.



