فايلر يرحب بضم مدافع منتخب مصر للأهلي

تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

فايلر يرحب بضم أسامة جلال

تحدثت مصادر صحفية، عن ترحيب المدرب السويسري رنيه فايلر، بضم أسامة جلال، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي إنبي البترولي، ومنتخب مصر الأولمبي.

وأوضحت المصادر أن الجهاز الفنى بقيادة السويسري رنيه فايلر، عاد وفتح الباب أمام فكرة ضم أسامة جلال، مدافع إنبي.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي، قد تحفظ على مستوى أسامة جلال الفنى منذ فترة بحجة تقارب مستواه مع عدد من العناصر التى يمتلكها الفريق بصفوفه فى الخط الخلفى.

من جانبه استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على تقديم عرض رسمى فى نهاية الموسم الحالى لإدارة إنبى، للاتفاق بشأن الأمور المادية، من أجل حسم صفقة انتقال أسامة جلال إلى صفوف القلعة الحمراء.

وأتمت المصادر أن موافقة فايلر على ضم مدافع إنبى فى الفترة المقبلة، جاءت بعد تعثر المفاوضات مع أحمد حجازى، مدافع فريق ويست بروميتش، بعد صعود الأخير رسميًا إلى البيرميرليج، بالإضافة إلى باهر المحمدى، مدافع الإسماعيلي الذي أجل فكرة انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء، لصيف 2021.