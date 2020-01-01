موعد مباراة فولهام ضد كارديف سيتي في ملحق الصعود للبريميرليج

يستضيف فريق فولهام نظيره كارديف سيتي يوم غدا الخميس في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

نتيجة مباراة الذهاب بين فولهام وكارديف :-

ونجح فولهام في وضع قدما في نهائي الملحق المؤهل للبريميرليج بعد الفوز على كارديف سيتي بملعبه خلال مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

موعد مباراة فولهام ضد كارديف سيتي :-

وسوف تقام المباراة بين فولهام وكارديف سيتي في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة فولهام وكارديف سيتي :-

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة تلك المواجهة بين فريق كارديف سيتي وفولهام عبر قناة بي إن سبورت 2 HD.