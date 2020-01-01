أغنية "100 حساب" لأحمد سعد و"شاكوش" تصل لـ600 ألف مشاهدة عقب طرحها

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وصلت أغنية "100 حساب" لحسن شاكوش وعمرو سعد، لـ600 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وأعلن "سعد" عن موعد طرح الأغنية من خلال مشاركته صورة جمعته بحسن شاكوش وذلك عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وكتب "سعد" مشوقا جمهوره للأغنية قائلا: "انتظروا أغنية ١٠٠ حساب".



وتصدر الثنائي أحمد سعد وحسن شاكوش التريند فور إعلان أحمد سعد طرح أغنيته "100 حساب".