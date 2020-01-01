أحمد رفعت: قادر على اللعب أساسيًا مع الزمالك ولا أخشى أحد

تحدث أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري، عن موقفه عقب نهاية الموسم الحالي سواء بالبقاء مع زعيم الثغر أو العودة للأبيض أو الانتقال لفريق آخر.

تصريحات أحمد رفعت صانع ألعاب الزمالك

وقال رفعت في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "لا أخشى المنافسة في الزمالك رغم وجود العديد من الأسماء المميزة التي تشارك في مركزي".

وأضاف رفعت: "أرى نفسي قادرا على اللعب بشكل أساسي وتحدي العناصر الحالية، قرار المشاركة في يد المدير الفني وعلى كل لاعب بذل أقصى ما لديه من أجل إقناع المدير الفني بإمكانياته".

وعن أزمته مع الهاني سليمان حارس سموحة في لقاء ودي علق رفعت: "المشكلة انتهت تماما بعد اعتذار فرج عامر رئيس سموحة وحمادة صدقي المدير الفني، كما تواصل معي الحارس واعتذر لي عن ما حدث".

وواصل "فوجئت برد فعل الهاني سليمان حيث قام بضربي في الوجه، ولكن المشكلة تم حلها".

وأتم مهاجم الزمالك: "الاتحاد السكندري كان يسير بشكل مميز قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، والفريق قادر على مواصلة تحقيق النتائج الجيدة عقب استئناف الدوري".