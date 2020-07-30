هونج كونج تفتتح 19 مركزا اجتماعيا للمقيمين لتناول الطعام بالداخل

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
فتحت السلطات في هونج كونج، اليوم الخميس، 19 مركزًا اجتماعيًا للمقيمين لتناول الطعام في الداخل بعد أن أجبر الحظر الناجم عن فيروس كورونا المستجد على تناول الطعام في الأماكن المغلقة في المطاعم العديد من العمال على تناول وجباتهم بالخارج على الأرصفة تحت الحرارة الشديدة والأمطار.

شوهد عمال البناء والمكاتب في جميع أنحاء المدينة وهم يحاولون البحث عن الظل أثناء تناولهم لصناديق الغداء والمعكرونة في درجات حرارة تصل إلى 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت)، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت إذاعة "آر تي إتش كيه"، إن آخرين اختاروا تناول الطعام داخل المخازن أو حتى المراحيض.

وفي تراجع سريع، قالت الحكومة، اليوم الخميس، إنها ستخفف جزئيًا حظرها على تناول الطعام في المطاعم، مشيرة إلى أنها جلبت "إزعاجاً وصعوبات" للعديد من العمال.

حظر المطعم، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، منع أي منفذ من السماح لرواد تناول الطعام بالحد من انتشار الفيروس، وهي خطوة غير مسبوقة في المركز المالي حيث يعتمد مئات الآلاف على تناول الطعام في الخارج للوجبات اليومية.

اعتبارًا من يوم الجمعة، ستفتح المنافذ أبوابها أثناء الإفطار والغداء، شريطة أن تعمل بسعة 50٪ وتضمن أن يجلس العملاء على طاولة.

وقال إيفان تونج، مهندس عمره 24 عامًا كان يشتري غداءه الجاهز في المنطقة التجارية من تسيم شا تسوي، إن العديد من الصناعات ليس لديها مكتب حيث يمكن للعمال تناول الطعام وبعض الشركات لا تسمح بتناول الطعام في الداخل، مما يجعل حظر المطعم صعبًا للغاية.

وأضاف "تونج": "على الرغم من أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل عدد الحالات المؤكدة، إلا أنها قد تكون أكثر خطورة لأن الأشخاص بالخارج لفترة أطول".

ونشر صالون، هير لا فورم، على فيسبوك، أنه سيوفر الماء والمناديل والمراحيض المكيفة مجانًا.

وقالت أعلاه صورة توضح أكشاك العملاء الفردية مع مقاعد جلدية ومرايا عريضة: "في كل مرة يأكل شخص ما وجبة، سيتم تطهيرها بالكامل".

جاء تحرك الحكومة لفتح مراكز في جميع أنحاء المدينة بعد أن قامت الشركات الخاصة المتنوعة مثل صالونات تصفيف الشعر وشركات الحافلات وكذلك الكنائس بتوفير مساحة للجمهور لتناول الطعام فيها.


أخبار تهمك

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 14 ساعة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

منذ ساعتين و 10 دقيقة

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ليفربول

منذ ساعتين و 47 دقيقة

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:37 ص

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

09:16 ص

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

10:12 ص

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

05:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»