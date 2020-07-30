المنشآت السياحية: بالتنسيق مع الوزارة نسعى لرفع نسب الإشغال إلى 100 ‎%‎

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قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه من خلال التتسيق الكامل والتعاون المشترك مع وزارة السياحة والآثار، نسعى لرفع نسب التشغيل إلى نحو 75 % أو 100 % خلال الفترة المقبلة، وكذلك مد مواعيد الإغلاق إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، في كافة المنشآت والمطاعم السياحية الأعضاء بالغرفة، عقب أجازة عيد الأضحى المبارك.



وأشار إلى إن الغرفة تلقت العديد من الاستفسارات من قبل أعضائها، تتساءل عن مواعيد البدء فى تقديم الفقرة الفنية، حيث أن مواعيد الغلق التي تم مدها من قبل الحكومة لتصبح حتى منتصف الليل، قد أتاحت للمطاعم السياحية الفرصة ولو لفترة بسيطة لتشغيل الفقرة الفنية، مثلما تم تنفيذها وتطبيقها بالمطاعم داخل المنشآت الفندقية.



وأعلن المصري أنه لامانع للمطاعم الحاصلة من قبل على تصريح تقديم فقرة فنية، من تقديمها للفقرة الفنية فى منشآتها السياحية ،مع الإلتزام بكافة الضوابط والمعايير والإجراءات الوقائية والإحترازية المتبعة فى المنشآت والمطاعم الحاصلة على شهادة السلامة الصحية ، وكذلك الإلتزام بمواعيد الغلق المحددة من مجلس الوزراء وهى الثانية عشرة مساءً.



وأكد عادل المصري، على أن الغرفة لم تتلق أية إشعارات أو إخطارات من قبل وزارة السياحة والآثار، تفيد بوقوع أوضبط مخالفات أو تجاوزارت من قبل المطاعم والكافتيريات التى تم التصريح لها بالتشغيل وإستقبال الرواد، وأن جميع المنشآت قد إلتزمت بكافة الاشتراطات الصحية التى أقرتها وزارتى السياحة والآثار ، والصحة والسكان ، سواء فى نسب التشغيل أو مواعيد الغلق.



ودعا رئيس غرقة المنشآت والمطاعم السياحية ، أعضاء الغرفة ، إلى إستمرار الإلتزام بالقواعد الحاكمة للتشغيل ، لكونها تمثل صورة حضارية حقيقية عن نشاط المطاعم السياحية التى يتوافر فيما تقدمه من خدمات لروادها من سلامة وأمن الغذاء المقدم من المأكولات والمشروبات وجودة الخدمات السياحية.





وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، عصر اليوم، اللمسات النهائية لأعمال متحف المركبات الملكية ببولاق تمهيدا لافتتاحه الوشيك.



رافقه خلال الجولة مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، والاستاذ احمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخيه، ونڤين نزار معاون الوزير لشئون العرض المتحفي، وشملت الزيارة تفقد قاعات العرض المتحفي ومعمل الترميم.



وخلال الجولة التفقدية أثنى وزير السياحة والآثار على مختلف الأعمال التي تتم في المتحف كما اوصى بضرورة الإسراع من الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في الوقت المحدد لها وبنفس الكفاءة.



ومن ناحيته قال عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن أعمال التطوير شملت إعادة تأهيل المبنى وتدعيمه إنشائيا وترميم الواجهات والانتهاء من التشطيبات المعمارية، وتجهيز قاعات العرض الخاصة به، بالإضافة إلى معمل للترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية المستخدمة، كما تم تزويد المتحف بقاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية في ذلك الوقت.



وأوضحت الدكتورة نيڤين نزار، أنه تم وضع سيناريو عرض جديد يهدف إلى إلقاء الضوء على جميع القطع الأثرية الفريدة من خلال ٥ قاعات للعرض يضمها المتحف؛ وهي قاعة الانتيكخانة والتي ستعرض العربات والمركبات المهداة إلى الأسرة العلوية خلال المناسبات المختلفة.



وقاعة الاستقبال وبها شاشة عرض سينمائي ويتم عرض فيلم وثائقي عن الفترة الزمنية للأسرة العلوية ،و قاعة الجمالون (الموكب) وتمثل الشارع في العصور الملكية وتعرض أندر أنواع المركبات وهي عربة الآلاي والنصف آلاي، ثم قاعة المناسبات الملكية وتضم مجموعة من العربات التي كان يستخدمها أفراد الأسرة العلوية خلال المناسبات الرسمية المختلفة بالإضافة إلى لوحات زيتية عبارة عن بورتريهات لملوك و ملكات و أميرات و أمراء الأسرة العلوية. وقاعة الحصان وتضم مجموعة من الفتارين لعرض الملابس الخاصة بالعاملين على العربات الملكية.



الجدير بالذكر أن متحف المركبات الملكية أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل (١٨٦٣-١٨٧٩)، وقد بدأ مشروع ترميمه عام 2001 ثم توقف تماما منذ سنوات، وتكلف حوالي 63 مليون جنيه. ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.