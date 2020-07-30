برلماني يطالب بتكثيف الحملات الرقابية في العيد لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات مواجهة كورونا

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أكد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على ضرورة متابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة وعدم التجمعات، مطالبًا الحكومة بضرورة تكثيف دور الأجهزة الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك، مشددا على أهمية متابعة المجازر أثناء ذبح الأضاحي، لمنع انتشار العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح "طلعت" في تصريحات له، اليوم الخميس، أن احتفالات المصريين بالعيد تكون بالتجمعات في الأماكن العامة مثلا السينيمات وغيرها مما يتطلب الرقابة عليها لمنع التزاحم، لافتا إلى ضرورة التركيز وكذلك تكثيف الحملات على الرحلات النيلية أثناء العيد.



وقال عضو مجلس النواب، إنه بالفعل هناك تراجع في أعداد المصابين بفيروس كورونا، إلا أننا يجب الاستمرار في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار العدوى.





وفي سياق أخر، كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

