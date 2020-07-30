فقرة بدنية وتقسيمة قوية للاعبي الأهلي في مران اليوم
قاد توماس بينكيل،
مُخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في فقرة تدريبات بدنيه
وتأهيل في بداية مران الأهلي صباح اليوم الخميس والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وأدى اللاعبون
جانبا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، بالإضافة إلى فقرات متنوعة من التدريبات
البدنية بالكرة.
وواصل الفريق تدريباته
اليومية على ملعب التتش، فيما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعبين
راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة تبدأ من غد الجمعة، على أن يستأنف الفريق
مرانه الأحد المقبل.
وأجرى السويسري
رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية على ملعب التتش بالجزيرة في الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وقسَّم فايلر اللاعبين
إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية متغيرة
بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب،
وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.
ويستعد الأهلي
لاستئناف بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم
6 أغسطس المقبل ويستهلها الاهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي، كما يستعد الفريق
لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر
المقبلين.