فقرة بدنية وتقسيمة قوية للاعبي الأهلي في مران اليوم

قاد توماس بينكيل، مُخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في فقرة تدريبات بدنيه وتأهيل في بداية مران الأهلي صباح اليوم الخميس والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، بالإضافة إلى فقرات متنوعة من التدريبات البدنية بالكرة.

وواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش، فيما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة تبدأ من غد الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل.

وأجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية على ملعب التتش بالجزيرة في الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقسَّم فايلر اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية متغيرة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الاهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.