فقرة بدنية وتقسيمة قوية للاعبي الأهلي في مران اليوم

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
علي نبوي

 

قاد توماس بينكيل، مُخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في فقرة تدريبات بدنيه وتأهيل في بداية مران الأهلي صباح اليوم الخميس والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والجري حول الملعب، بالإضافة إلى فقرات متنوعة من التدريبات البدنية بالكرة.

 

وواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش، فيما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة تبدأ من غد الجمعة، على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل.

 

وأجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية على ملعب التتش بالجزيرة  في الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. 

 

وقسَّم فايلر اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية متغيرة  بين الفرق الثلاثة  على جزء من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة.

 

ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الاهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

أخبار تهمك

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ 41 دقيقة

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ليفربول

منذ ساعتين و 42 دقيقة

شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:37 ص

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

09:16 ص

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

10:12 ص

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

05:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»