نصائح لتخزين اللحوم في عيد الأضحى 2020

هناك مجموعة من النصائح التي عليك اتباعها في عيد الأضحى 2020 لتخزين اللحوم بطريقة أمنه وصحية، وفقا لما أكده العديد من أخصائيو التغذية:





- يجب فرد اللحوم على صواني كبيرة لكي لا تتجمع فوق بعضها بعد الذبح والتقطيع مباشرة.

- يجب وضع اللحوم في مكان نضيف خالي من الاتربة وفي حالة كانت هناك ارتفع عالي في درجات الحرارة وجه المروحة عليها لمدة 5 ساعات

- عليك وضع اللحوم في الثلاجة فيما بعد لكي تجد قطعة اللحم مشدودة ودرجة حرارتها انخفت تماما عن ما كانت عليه قبل دخولها الفريزر.

- قم بتعبئة اللحوم في اكياس شفافة وامتنع عن غسلها بل ضعها في الفريزر مباشرة لكي لا تفقد قيمتها.