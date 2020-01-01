نصائح لتخزين اللحوم في عيد الأضحى 2020

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
هناك مجموعة من النصائح التي عليك اتباعها في عيد الأضحى 2020 لتخزين اللحوم بطريقة أمنه وصحية، وفقا لما أكده العديد من أخصائيو التغذية:

- يجب فرد اللحوم على صواني كبيرة لكي لا تتجمع فوق بعضها بعد الذبح والتقطيع مباشرة.
- يجب وضع اللحوم في مكان نضيف خالي من الاتربة وفي حالة كانت هناك ارتفع عالي في درجات الحرارة وجه المروحة عليها لمدة 5 ساعات
- عليك وضع اللحوم في الثلاجة فيما بعد لكي تجد قطعة اللحم مشدودة ودرجة حرارتها انخفت تماما عن ما كانت عليه قبل دخولها الفريزر.
- قم بتعبئة اللحوم في اكياس شفافة وامتنع عن غسلها بل ضعها في الفريزر مباشرة لكي لا تفقد قيمتها.

أخبار تهمك

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ يوم

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ليفربول

منذ ساعتين و 41 دقيقة

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ 40 دقيقة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

منذ ساعتين

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:37 ص

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

09:16 ص

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

10:12 ص

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

05:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»