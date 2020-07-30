تفاصيل جلسة فايلر وكهربا في مران الأهلي

الخميس 30/يوليه/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
علي نبوي

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق على هامش المران الصباحي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.


وتحدث السويسري مع كهربا - بحضور عمرو محب مترجم فايلر - في الجلسة حول بعض الأمور الفنية والتعليمات التي يتطلب اللاعب تنفيذها حيث استمرت الجلسة لمدة ١٠ دقائق.


ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

أخبار تهمك

شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 3 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يوم

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل)

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ 40 دقيقة

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ليفربول

منذ ساعتين و 41 دقيقة

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

منذ ساعتين

موعد مباراتي الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:37 ص

6 غيابات في برشلونة أمام نابولي بدوري أبطال أوروبا

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي

09:16 ص

كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق

10:12 ص

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

05:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»