



بالتزامن مع وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات، ملبين الدعاء، متبرئين من الذنوب، يردد المسلمون في جميع بقاع العالم، الأذكار والدعوات، لاغتنام فضائل يوم عرفة





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الدعاء المستحب في يوم عرفة.





١. يستحب الإكثار من الذكر والدعاء في يوم عرفة، فهذا اليوم أفضلُ أيام السنة للدعاء.





٢. وورد في فضل الدعاء يوم عرفة عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَ٥هُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" رواه الترمذى.





٣. يعتبر يوم عرفة، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ومغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف: ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء ؟".





٤. يبدأ يوم عرفة مع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة، حيث يخرج الحاج من منى متوجهًا إلى عرفة للوقوف بها.





٥.يعتبر الوقوف بعرفة أهم ركن من أركان الحج وذلك لقول النبي محمد: "الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه".





٦. ويصلي الحاج في عرفة صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين.





٧. صيام يوم عرفة يكفر سنتين، حسب حديث رسول الله محمد: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".





٨. يتجلى الله عز وجل للعبد الصائم في يوم عرفة ليغفر له ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة.





٩. يحرص غير الحُجّاج من المسلمين على صيام يوم عرفة لما فيه من فضل، بحديث رسول الله محمد: "صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده".





١٠. لا يجوز للحاج الصيام كون النبي محمد كان مفطرًا حينما وقف في يوم عرفة، وقد جاء في الحديث: "نهى رسول الله عن صوم يوم عرفة بعرفة".







