تطبيق نتفليكس Netflix يحقق أكثر من مليار عملية تنزيل على نظام أندرويد





حقق تطبيق نتفليكس - Netflix على نظام أندرويد إنجازًا كبيرًا، حيث تجاوز عدد مرات تحميلة على متجر جوجل بلاي أكثر من مليار تنزيل ، وفقًا لـ Android Police.





من ضمن العوامل التي ساعدت شركة نتفليكس - Netflix، على تحقيق هذا الإنجاز، بقاء الكثير الاشخاص في منازلهم وسط عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقد قامت Netflix بتخفيض معدلات بث التدفق للمساعدة في تقليل ازدحام الشبكة واستعادتها بعد أشهر.





ويأتي تطبيق نتفليكس - Netflix مثبتًا مسبقًا في بعض هواتف OnePlus و Samsung، مما ساعد أيضًا في تحقيق هذا الرقم من مرات التحميل.





و لا تزال نتفليكس - Netflix أكبر خدمة بث في جميع أنحاء العالم، حيث تمتلك خدمة Hulu على 50 إلى 100 مليون عملية تنزيل، ويتراوح تطبيق Prime Video بين 100 إلى 500 مليون عملية تنزيل على متجر جوجل بلاي.



