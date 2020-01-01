ننشر صيغة تكبيرات عيد الأضحى الصحيحة وفقا لدر الإفتاء

ننشر لكم في السطور التالية صيغة تكبيرات عيد الأضحى الصحيحة وفقا لدار الإفتاء المصرية، حيث يوافق عيد الأضحى المبارك غدا الجمعة 31 من يوليو الجاري لعام 2020، والعاشر من ذي الحجة لعام 1441 هجريا، وعن صيغة تكبيرات عيد الأضحى ما يلي:

"الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وأدت دار الإفتاء أن هذه صيغة شرعية صحيحة، حيث قال عنها الإمام الشافعى "وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".