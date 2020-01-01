عودة خط أنابيب شقير- مسطرد للعمل من جديد

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
رويترز

 عاد خط انابيب شقير مسطرد للعمل من جديد بعد إصلاحات نفذتها وزارة البترول في الخط، على إثر وجود ثقوب في الخط ادت إلى أندلاع حريق ضخم.

 

وقال مسؤول في وزارة البترول المصرية،  إن خط أنابيب "شقير-مسطرد" عاد للعمل مجددا الأسبوع الماضي بطاقة استيعابية 20 ألف طن يوميا من النفط الخام.

 

وكان خط الأنابيب تعرض للكسر في وقت سابق من هذا الشهر وتسبب في حريق هائل أسفر عن إصابة 17 شخصا، مما استدعي النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل للوقف على اسباب كسر الخط، مع مسؤلي شركة أنابيب البترول الذي تتولي صيانة وإدارة الخط.

 

ويمتد خط الأنابيب من ميناء شقير المطل على البحر الأحمر إلى مجمع مصافي مسطرد في القاهرة الكبرى.

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