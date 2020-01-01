السعودية السعودية اليوم السعودية بث مباشر.. وصول الحجاج إلى مشعر عرفات الخميس 30/يوليه/2020 - 10:36 ص الحجاج Advertisements شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا بداية الفحص الكلمات المفتاحية يوم عرفة وصول الحجاج مشعر عرفات الحجاج أخبار تهمك ريال مدريد يعلن رحيل جوهرة الفريق منذ أقل من ساعتين قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو) منذ حوالي 6 ساعات بايرن ميونخ يحدد سعر بيع نجمه إلى ليفربول منذ ساعة و 11 دقيقة على رأسها قمة الزمالك.. نجم الأهلي يغيب عن 4 مواجهات نارية منذ حوالي 4 ساعات النقل تعلن زيادة أسعار هذه القطارات رسميا بداية من الغد (التفاصيل) منذ حوالي 19 ساعة فايلر يرفض عودة نجمي الأهلي منذ ساعة و نصف عاجل.. الصحة: تسجيل 409 إصابة جديدة بكورونا.. و37 حالة وفاة منذ حوالي 12 ساعة برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة نابولي بدوري أبطال أوروبا منذ حوالي 7 ساعات خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة منذ يوم عاجل.. حريق ضخم في مصفاة غاز بالولايات المتحدة الأمريكية (فيديو) منذ حوالي 8 ساعات السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك" منذ حوالي 22 ساعة نجم الزمالك يرفض التجديد منذ حوالي 4 ساعات دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم منذ أقل من ساعتين شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي منذ أقل من ساعة بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ حوالي 12 ساعة كارتيرون يمنح الزمالك الضوء الأخضر لرحيل نجمي الفريق منذ 34 دقيقة موضوعات متعلقة بث مباشر.. الحجاج يتوافدون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم متحدث الداخلية يكشف الاستعدادات النهائية لتفويج الحجاج للمشاعر المقدسة أمن الدولة: الحج عبادة فقط وليس للعبث أو المساومة "الداخلية" تعلن اکتمال توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مكة الحجاج يبدأون أول مناسك الحج لهذا العام ضيوف الرحمن يتوافدون إلى منى لقضاء يوم التروية